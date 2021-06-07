2021/06/07 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف، اليوم

الاثنين، من استمرار ما اسمته الدور

التخريبي الذي يمارسه مزاد العملة،

وفيما بينت أن مجموعة من التجار تستحوذ

على حصة الأسد من مبيعات الدولار وتحقق

أرباحاً جنونية على حساب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تدعو محافظ البنك المركزي لإيقاف "فساد مزاد العملة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تدعو محافظ البنك المركزي لإيقاف "فساد مزاد العملة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).