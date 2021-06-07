الداخلية تعلن إنقاذ نساء وفتيات في الأنبار وكركوك وذي قار

2021/06/07 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، الإثنين، إحباط 5 عمليات ابتزاز إلكتروني، حدثت في أربع محافظات.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، إنه "أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ٥ عمليات ابتزاز الكتروني تعرضت لها نساء وفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص في ٣ محافظات عراقية".

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وأضافت، "حيث تمكنت تلك المفارز من إحباط ٣ منها في محافظة الأنبار، وواحدة في محافظة ذي قار وأخرى في كركوك، واتخذت المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات النساء والفتيات".

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