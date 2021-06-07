2021/06/07 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الدفاع يوزع سندات أراضٍ سكنية ببغداد على عدد من عوائل الشهداء والجرحى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 16:59

واع/

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