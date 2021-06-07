داخلية كردستان: استهداف البيشمركة من قبل حزب العمال لا يحتاج تأويلات

2021/06/07 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أن استهداف قوات البيشمركة من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك، كان مقصوداً ولا يحتاج إلى تأويل أو تبرير.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي إن من حق قوات البيشمركة الوصول الى أي مكان في إقليم كردستان، وما حصل من استهداف من قبل حزب العمال الكردستاني تجاوز لا معنى له ولن نقبل به.

وأضاف ان استهداف البيشمركة من قبل حزب العمال الكردستاني ليس بحاجة الى تأويلات، فضلا عن أن عناصر حزب العمال سبق لهم وأن طالبوا من قوات البيشمركة بعدم الوصول الى المناطق التي فيها مقارهم.

هذا، وكانت وزارة البيشمركة، أعلنت السبت الماضي أن حزب العمال الكردستاني استهدف بكمين قوات البيشمركة بجبل “متين” في محافظة دهوك وأوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

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