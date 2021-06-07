الصحة: تسجيل 28 وفاة و4129 إصابة كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة

2021/06/07 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة حصيلة الموقف الوبائي اليومي في عموم مناطق العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا وصل إلى ثمان وعشرين حالة، في حين وصلت الإصابات اليومية إلى أربعة آلاف ومئةٍ وتسع وعشرين إصابة.

وأضاف بيان الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات الكلي منذ بدء انتشار الوباء في العراق ارتفع إلى ستة عشر ألفاً وخمس مئةٍ وستٍ وستين حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون ومئتين وتسعة وعشرين ألفاً ومئةٍ وإحدى وعشرين إصابة.

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