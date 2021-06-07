2021/06/07 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الدفاع يوزع سندات الأراضي السكنية على عائلات الشهداء والجرحى

تثميناً ووفاءً للدماء الزاكيات التي صنعت النصر على الإرهاب، وعرفاناً من المؤسسة العسكرية لشهدائها وجرحاها الأبطال، وزع معالي وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، الاثنين 7 حزيران 2021 في نادي اليرموك، سندات قطع الأراضي السكنية في بغداد على عدد من عائلات الشهداء والضباط الجرحى الأبطال، وجرت الاحتفالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط والقادة وعدد من مدراء المديريات، وحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعدد من السادة النواب.وقد عبرت عائلات الشهداء والضباط الجرحى عن شكرها وامتنانها لهذه الخطوة التي تؤكد اهتمام وزارة الدفاع بشريحة المُضحين في سبيل الوطن

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