2021/06/07 | 17:15 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأثنين 7 يونيو 2021 | 04:56 مساءً | عدد القراءات : 12

أنشيلوتي يطلب صفقة من الكالتشيو

أكد تقرير صحفي، اليوم الإثنين، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، طلب التعاقد مع مهاجم نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أنشيلوتي يريد إحضار المكسيكي هيرفينج لوزانو، مهاجم نابولي، لصفوف ريال مدريد.

وأضافت أن النادي الملكي يستعد لمحاولة إقناع نظيره نابولي، بالتخلي عن لوزانو خلال الميركاتو الصيفي.

وتابعت الصحيفة أن عرضًا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، قد يكون كافيًا لإقناع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، برحيل لوزانو.

ونوهت أن هناك بعض الصعوبات في طريق ريال مدريد، حيث يريد نابولي الإبقاء على اللاعب لمنح المدرب سباليتي، فريقًا تنافسيًا للقتال في الموسم الجديد.

يشار إلى أن لوزانو شارك في 32 مباراة بالدوري الإيطالي بقميص نابولي في الموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، كما يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف عام 2024.

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