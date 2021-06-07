كركوك.. حفل توقيع كتاب للاديب الشيخ صديق

2021/06/07 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جری في المكتبة المركزية العامة في كركوك اليوم الاثنين 7 حزيران 2021 حفل توقيع الرواية الكوردية (پور خورشید) للاديب القاص الشیخ صديق، وذلك بحضور عبدالرحمن مصطفی محافظ كركوك الاسبق وجمع كبیر من الادباء والمثقفين في مدينة كركوك.

وتحدث المؤلف خلال الجلسة عن اصداره الجديد الذي كان محط انظار الادباء المتعطشين للرواية، مشيدين بالدور الذي لعبه الشيخ صديق في اغنائه للثقافة الكوردية في هذه المدينة العريقة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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