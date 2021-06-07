التربية ستكون في سلم اولويات الموازنات المقبلة للعراق

2021/06/07 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية الاتحادي علي علاوي ضرورة الاهتمام بقطاعي التربية والتعليم، مشددا على انها ستكون على رأس أولويات الموازنات المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة لاعداد استراتيجية الموازنة الاتحادية للاعوام 2022-2024 برئاسة وزير المالية علي علاوي وحضور لجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط، وكل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية ومستشار الوزارة والمدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة.

وذكر بيان لوزارة المالية ان اللجنة ناقشت الرؤيا الاستراتيجية الخاصة بقطاع التربية والتعليم للمدى المتوسط للاعوام (2022-2024 ) من قبل وزارة التربية.

وقال وزير المالية خلال الجلسة ان "الإهتمام بقطاعي التربية والتعليم بمختلف انواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للأرتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي سيكون في سلم أولويات استراتيجية الموازنات المقبلة"، مشددا على "ضرورة الإهتمام بقطاعي التربية والتعليم ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع القطاعين وسبل معالجتها ضمن الموارد المالية المتاحة وإيجاد حلول معالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الحيوية الخاصة بالقطاع التربوي".

واضاف الوزير انه سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لوزارة المالية

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