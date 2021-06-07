الدفاع المدني: حريق شب في بناية قيد الإنشاء بحي الجامعة في بغداد

2021/06/07 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع حريق، الاثنين، أعلى بناية قيد الإنشاء في حي الجامعة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مراسل التغيير أن حريقا ضخما التهم إحدى البنايات التي لا تزال قيد الإنشاء في شارع الربيع بحي الجامعة وسط العاصمة بغداد، مضيفاً أن فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وباشرت بإخماد الحريق، دون معرفة الأضرار البشرية أو المادية التي خلفها الحادث حتى اللحظة.

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