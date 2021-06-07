المالية تناقش اعداد استراتيجية الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة

2021/06/07 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية، في بيان صحفي، ان “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ترأس، الاثنين، اجتماع الجلسة العاشرة والخاص بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية ومستشار الوزارة والمدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة”.

واضاف البيان، “ناقشت اللجنة الرؤيا الاستراتيجية الخاصة بقطاع التربية والتعليم للمدى المتوسط للاعوام (2022-2024 ) من قبل وزارة التربية.

وقال علاوي، ان “الأهتمام بقطاعي التربية والتعليم بمختلف انواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للأرتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي سيكون في سلم أولويات استراتيجية الموازنات المقبلة”، مشددا على “ضرورة الأهتمام بقطاعي التربية والتعليم ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع القطاعين وسبل معالجتها ضمن الموارد المالية المتاحة وإيجاد حلول معالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الحيوية الخاصة بالقطاع التربوي”.

واوضح علاوي، انه “سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد”.

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