الكنيست تصوت على حكومة إسرائيل الجديدة في 14 يونيو

2021/06/07 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الكنيست الاسرائيلي، ياريف لافين، الاثنين، أن البرلمان سيصوت على تشكيل حكومة جديدة يشكلها معارضو رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في 14 يونيو، وفق ما أفادت وكالة ريترز ووسائل إعلام إسرائيلية.

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