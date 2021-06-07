الكعبي: ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بدعم أممي ودولي

2021/06/07 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وبدعم أممي ودولي.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان أن الأخير استقبل في مكتبه السفير الهولندي في العراق، ميشيل رينتينار والوفد المرافق له.

وقال الكعبي، خلال اللقاء، إن البيروقراطية وعدم استتباب الأمن والاستقرار لطالما كانتا تشكلان العائق الأكبر أمام دخول الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة سيما الهولندية منها إلى العراق.

وشدد، على ضرورة الاستقرار والوعي السياسي بضرورة المضي في تفعيل أطر مكافحة الفساد وتنشيط بوابة الاستثمار وإنهاء المشاكل التي تعصف بالاقتصاد.

ولفت الكعبي إلى أهمية اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول الحالي، بالدعم الأممي ودول الاتحاد الأوروبي إليهــا.

بدوره، أبدى السفير الهولندي حرص امستردام على إيجاد فرص أوسع لتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبناء القدرات الأمنية التي يحتاجها البلد الصديق.

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