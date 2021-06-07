وزير المالية يؤكد معالجة التلكؤ في مشاريع القطاع التربوي

2021/06/07 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوزز ـ بغداد:

ترأس وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، الاثنين 2021/6/7 اجتماع الجلسة العاشرة والخاص بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية ومستشار الوزارة والمدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة .

ناقشت اللجنة الرؤيا الاستراتيجية الخاصة بقطاع التربية والتعليم للمدى المتوسط للاعوام (2022-2024 ) من قبل وزارة التربية .

وقال الوزير ان الاهتمام بقطاعي التربية والتعليم بمختلف انواعه ومستوياته ، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للأرتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي سيكون في سلم أولويات استراتيجية الموازنات المقبلة .

كما شدد علاوي على ضرورة الأهتمام بقطاعي التربية والتعليم ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع القطاعين وسبل معالجتها ضمن الموارد المالية المتاحة وإيجاد حلول معالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الحيوية الخاصة بالقطاع التربوي .

واضاف الوزير انه سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد .

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