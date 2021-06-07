2021/06/07 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفاد الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو، اليوم الاثنين، بأن “أوبك” وحلفاءها يتوقعون مزيدا من الانخفاض في مخزونات النفط في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى نجاح جهود المنتجين لدعم السوق.وأضاف باركيندو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين عام “أوبك” يكشف عن توقعاته لأسواق النفط المركز الخبري الوطني.

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