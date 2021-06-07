مجتمع آلهة سومر - سعود سالم

2021/06/07 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٤-;-٦-;- - مجتمع الآلهةالآلهة السومرية، مثلها مثل الآلهة اليونانية فيما بعد، كانت منظمة في مجتمع شبيه بالمجتمع البشري كما سبق القول.



فكانت هذه الآلهة تتزوج وتمارس الحب وتتكاثر، تأكل وتشرب وتحب وتكره.



وكانوا ينظمون الإجتماعات ويتخذون القرارات ويقيمون الإحتفالات الصاخبة، يغنون ويرقصون يمارسون الحب والكراهية والخداع والتحايل والغش.



غير أن الصفة الأساسية التي يشتركون ......





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