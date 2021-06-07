التشكيلة الاساسية للمنتخب الوطني العراقي امام كمبوديا

2021/06/07 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدرب منتخبنا الوطني ستريشكو كاتانش عن تشكيلة الفريق العراقي امام كمبوديا و كانت بمشاركة اغلب العناصر الأساسية على عكس التكهنات التي تحدثت عن احتمالية الزج بتشكيل غير مكتمل العناصر الأساسية بسبب شطب نتائج المنتخب الكمبودي.

و تالفت تشكيلة المنتخب من جلال حسن لحراسة المرمى، و علي عدنان و ميثم جبار و احمد إبراهيم و علاء مهاوي بخط الدفاع و بمتوسط الميدان كل من حسين علي و بشار رسن و أمجد عطوان و همام طارق و خط الهجوم مهند علي و ايمن حسين

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