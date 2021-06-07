الكعبي يؤكد ضرورة الدعم الاممي والاوروبي للانتخابات

2021/06/07 | 17:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر والدعم الاممي والاوروبي إليها، فيما أشار الى أن البيروقراطية وعدم استتباب الأمن لطالما كانتا تشكلان العائق الأكبر امام دخول الشركات الاستثمارية إلى العراق.وشدد عضو هيأة رئاسة البرلمان، خلال استقباله السفير الهولندي في العراق …

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