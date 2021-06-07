2021/06/07 | 17:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، 5 عمليات ابتزاز الكتروني تعرضت لها نساء وفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص في 3 محافظات عراقية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المفارز تمكنت من احباط 3 منها في محافظة الأنبار، وواحدة في محافظة ذي قار وأخرى في كركوك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية توقف 5 عمليات ابتزاز الكتروني في 3 محافظات first appeared on النور نيوز.

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