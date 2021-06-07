كتلة نيابية لـ/ نينا / : البرلمان يستطيع تعديل قانون الانتخابات واجراءهـا في تشرين الاول.. والنتائج يمكن تغييـرهـا

2021/06/07 | 17:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت كتلة التغيير النيابية ، ان مجلس النواب يستطيع تعديل قانون الانتخابات الجديد واجراءها في تشرين الاول المقبل، فيما حذرت من تغيير نتائج الانتخابات المقبلـة .وذكـر النائب عن الكتلة غالب محمد علي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " هناك ثغرات ضمن القانون الانتخابي الجديد ، تمكن من تزوير النتائج وتغييرها في العملية الانتخابية المقبلة "، مشيرا الى ان " الاحداث التي رافقت انتخابات 2018 انذاك هي تغيير النتائج لا تزويرها ".واضاف ان " الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل ، يمكن تغيير نتائجها مرة اخرى لان كافة التحضيرات والاجهزة والمعدات الفنية واللوجستية تعمل بالالية نفسهـا كما في 2018 ، وعليه يمكن تغيير النتائج بسهولة "، مبينا ان " اغلب النواب مع تعديل القانون الجديد وتغييره بما يمكن الناخبين الادلاء باصواتهم بنزاهة وشفافية ، بمافيها اجراء الانتخابات في اي موعد ".وعن تداعيات قرار حل مجلس النواب قبل موعد الانتخابات ، اوضح ان " مجلس النواب يستطيع تعديل القانون واجراء الانتخابات في ان واحد معا ، وهناك امكانية زمنية تسمح بتغيير القانون الجديد وتعديل مواده خلال الاشهر المقبلة "، لافتا الى ان " التعديلات الرئيسة تتعلق باعتماد العد والفرز اليدوي لا الكتروني ، وحصر نظام الانتخاب بالتصويت البايومتري ".ووافقت رئاسة مجلس النواب ، في 16 كانون الاول الماضي ، على طلب نيابي مرفق بتواقيع 75 نائبا عن كتل مختلفة ، لتقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وقررت احالته الى اللجنة القانونية النيابية لانضاج الصياغة القانونية .وصوت مجلس النواب، في جلسته المسائية اواخر شهر اذار الماضي، على حل البرلمان في 7 تشرين الاول 2021 ،على ان تجرى الانتخابات في موعدها في العاشر من تشرين الاول 2021 ./انتهى5

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