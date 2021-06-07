تسجيل اكثر من 4 الاف اصابة بكورونا في العراق

2021/06/07 | 17:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق....

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