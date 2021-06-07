ابرز الملفات التي ستتضمنها زيارة “راب” الى العراق

2021/06/07 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، ملفات زيارة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب المقررة الى العاصمة بغداد غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في تصريح صحفي، أن “المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية البريطاني، في بغداد، تركز على العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وتبادل الدعم على الصعد كافة”.

ورجح، أن “يبحث راب، تجديد دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب، وتعزيز فرص الحوار واستدامة التنسيق المشترك حول أهم المواقف والتطورات بين البلدين”.

ولفت الى، أن “بغداد تستمر بالتأكيد على أنها نقطة جذب وإعتدال، والدبلوماسية تخطو بإتجاه التعريف بالمصالح الوطنية وتثبيتها وفقاً للمصالح المشتركة”.

يشار الى ان زيارة وزير الخارجية البريطاني ستستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وتربط العراق وبريطانيا علاقات قيمة ومنها الدور البريطاني في التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، بتنفيذ عمليات نوعية بإشراف القوات العراقية للقضاء على الإرهابيين.

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