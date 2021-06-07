اليونسكو تنعي المعماري

2021/06/07 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، الاثنين، وفاة "الدكتور صلاح هريدي"، رئيس فريق التصميم الفائز في مسابقة اليونسكو الدولية لإعادة إعمار وتأهيل مجمع جامع النوري في الموصل.

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