الوكالة الذرية: تمديد اتفاق عمليات التفتيش مع إيران ’يزداد صعوبة’

2021/06/07 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الإثنين، أن تمديد اتفاق عمليات التفتيش المؤقت مع ايران "يزداد صعوبة" فيما تحاول طهران والقوى الكبرى إنقاذ الاتفاق النووي.

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وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين في فيينا في بداية الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة "يمكنني أن أرى ان هذه المسافة تضيق".

وفي إشارة إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين القوى العالمية وطهران بشأن احتمال إحياء الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، قال غروسي إنه "يأمل أنه من خلال اتفاق عام أوسع نطاقا يتم العمل عليه في وسط المدينة أو بأي وسيلة أخرى، فإننا لن نرى قدرات التفتيش تقلص مرة أخرى".

وأضاف "لا يمكننا الحد ومواصلة تقييد قدرة المفتشين على التفتيش وفي الوقت نفسه التظاهر بأن هناك ثقة".

وأشار أيضا الى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاولت منذ فترة طويلة الحصول على توضيح بشأن العديد من المواقع الإيرانية غير المعلنة التي قد يكون حدث فيها نشاط نووي ومعظمها في مطلع سنوات الألفين".

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