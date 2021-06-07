2021/06/07 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح الجبوري

أكدت مديرية تجارة محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، وجود سببين يقفان وراء انخفاض تسويق الفلاحين لمحصول الحنطة، فيما أعلنت إغلاق ملف مستحقاتهم للعام الماضي.

وقال مدير تجارة الحبوب فرع صلاح الدين جاسم محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "صوامع ومجمعات الحبوب في المحافظة تسلمت لغاية اليوم 7 حزيران 2021 ما مقداره 260 ألف طن من الحنطة وهي كمية قليلة قياساً بموسم العام الماضي الذي تم فيه تسلم 720 ألف طن من الحنطة"، عازياً الموضوع إلى سببين هما "قلة الأمطار وانقطاع التيار الكهربائي وخصوصاً اثناء فترة نمو الحنطة مع جفاف الآبار".

وأضاف، أن "توجيهات وزير التجارة الأخيرة تقضي بأن يتم غلق ملف مستحقات الفلاحين لعام 2020 مع صرف مستحقاتهم للعام الحالي قريبا".

وتابع محمد أن "تسلُّم المحصول يتم حسب المواصفات والمقاييس والجودة بعد فحصه مختبرياً وتصنيفه بدرجة أولى أو ثانية أو ثالثة من قبل لجنة مكونة من جهاز السيطرة النوعية وجهاز الأمن الوطني التي أشرفت على تسلُّم الحاصل السنوي لمحافظة صلاح الدين للموسم 2021 في مجمع حبوب الدور وجميع المواقع الأخرى ملزمة بمواصفات ولا يمكن تجاوزها".

وعن المشاريع قيد الانشاء أوضح مدير التجارة، أن "محافظة صلاح الدين أنجزت مشروع سايلو مجمع مخزني بطاقة تزيد عن 60 ألف طن في ناحية دجلة بتمويل من المحافظة على ارض تم التبرع بها من قبل مديرية زراعة صلاح الدين الى جانب مشروع اخر في ناحية الاسحاقي وهو قيد التنفيذ إذ تهدف المحافظة من هذين المشروعين إلى تقليل الزخم على المخازن والسايلوات في السنوات المقبلة"، مشيراً الى أن "مشروع مجمع حبوب سايلو بيجي المعدني يعد من المشاريع المتلكئة إذ كانت نسبة الانجاز فيه قبل 2014 ودخول عصابات داعش الإرهابية 85 % وبعد تحرير القضاء لم يبقَ من السايلو سوى الهياكل بعد سرقته بالكامل وكان المشروع بتمويل من المحافظة".

وتمتلك مديرية تجارة الحبوب فرع صلاح الدين 7 مواقع لتجميع الحبوب وهي صومعة الشرقاط ومجمع حبوب بيجي، وصومعة تكريت، ومجمع حبوب العلم، ومجمع حبوب الدور، ومجمع حبوب سامراء، وصومعة الطوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجارة صلاح الدين تعلن إنهاء ملف مستحقات الفلاحين للعام الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجارة صلاح الدين تعلن إنهاء ملف مستحقات الفلاحين للعام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).