الاتحاد الألماني يتوقع إقامة مباراة لاتفيا

2021/06/07 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن الاتحاد يتوقع إقامة مباراة المنتخب أمام نظيره اللاتفي، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، استعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، رغم إصابة أحد لاعبي لاتفيا بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد: “نتوقع إقامة المباراة طبقا لما هو مقرر لها، طالما أن مسؤولي الصحة لم يفرضوا مزيدا من الإجراءات”.

وكان الاتحاد اللاتفي قد أكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعزل اللاعب وكذلك أقرب المخالطين له، إلى جانب جمع المعلومات.

وذكر أن جميع الفحوص السابقة للاعب، وباقي أفراد المنتخب، جاءت بنتائج سلبية، وأنه يتم حاليا إجراء فحوص جديدة.

وتابع الاتحاد اللاتفي: “نستعد للمباراة، وننتظر في الوقت نفسه أي تعليمات أخرى من السلطات المحلية.”

وذكرت قناة “شبورت 1” أن السلطات الصحية في دوسلدورف، التي تحتضن مباراة اليوم، أبلغتها بأنها على اتصال وثيق مع الاتحاد الألماني.

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