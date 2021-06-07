ديشامب: بنزيما يعرف جيدًا كيف يشكرني

2021/06/07 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يشغل ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا باله كثيرا بالجدل المثار حول عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد مجددا لصفوف الديوك بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات.

وصرح ديشامب عبر إذاعة يوروبا 1 الفرنسية “كنت أعلم أن قرار استدعاء بنزيما سيحدث ضجة كبيرة، لكن أنا ف حالة تركيز تامة مع الفريق منذ اليوم الأول في معسكر الإعداد”.

وأضاف “لا أعرف عدد المرات التي سئلت فيها السؤال (هل تنتظر اعتذارًا علنيًا)؟”.

وشدد المدير الفني لأبطال العالم “لا أترقب أي شيء”.

وأشار أيضا “لم أتخذ قرارا قاطعا، لم أقل أبدا إن بنزيما لن يتم استدعاؤه مجددا”.

وأتم ديشامب تصريحاته “بنزيما يعرف جيدًا كيف يشكرني بأفضل طريقة ممكنة، هناك حقيقة واحدة، وهي الأداء على أرض الملعب، هل وصلت الرسالة؟”.

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