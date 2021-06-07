برشلونة يصوب أنظاره نحو نجم نابولي

2021/06/07 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع نجم نابولي، في ظل فشل التعاقد مع جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع فينالدوم على الانضمام للبارسا، بداية من الموسم الجديد، إلا أن باريس سان جيرمان تدخل في الصفقة، واقترب بشدة من خطف اللاعب الهولندي.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن فشل ضم فينالدوم، جعل برشلونة، يصوب أنظاره نحو الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي.

وأضافت أن عملية ضم رويز، تواجه الكثير من الصعوبات، بسبب صلابة أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي في التفاوض، وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يمر به النادي الكتالوني.

وتابعت الصحيفة أن نابولي حدد 50 مليون يورو، من أجل السماح برحيل فابيان رويز، البالغ من العمر 25 عامًا.

ونوهت أن الفريق الإيطالي سيتفاوض على الأموال فقط، حيث لا يريد نابولي، دخول بعض اللاعبين في صفقة رويز.

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