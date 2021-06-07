الأولى منذ توليه الرئاسة.. تفاصيل برنامج زيارة بايدن لأوروبا

2021/06/07 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، زيارة إلى أوروبا، هي الأولى منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.

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