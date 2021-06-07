الأنبار توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

2021/06/07 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع محافظ الانبار علي فرحان، الاثنين، مذكرة تفاهم بين حكومة المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

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وذكر بيان للمحافظة، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، أن "فرحان وقع مذكرة تفاهم بين حكومة الانبار المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بحضور المدير التنفيذي لـ (هابيتات) ميمونة شريف ووكيل الامين العام للأمم المتحدة والمدير الاقليمي لـ (هابيتات) في الدول العربية عرفان علي ومدير (هابيتات) في العراق وائل الاشهب".

وأكد المحافظ أن "هذه المذكرة ستزيد من التعاون المشترك بين حكومة الانبار المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بغية دعم ملف الاستقرار في المناطق المحررة".

ويعد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "برنامجا يعمل نحو مستقبل حضري أفضل، وتتمثل رسالته في تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الإجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع".

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