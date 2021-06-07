2021/06/07 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط: رغبة سعودية في الاستثمار بمشاريع الغاز وصناعات البتروكيمياويات » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 18:22

واع/

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