الحلبوسي والسفير الهولندي يناقشان دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات

2021/06/07 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع السفير الهولندي، دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات.وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الحلبوسي استقبل سفير […]

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