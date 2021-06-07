2021/06/07 | 18:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أصغر تاجر مخدرات في بريطانيا.. عمره يمنع من توجيه اتهام له) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أصغر تاجر مخدرات في بريطانيا.. عمره يمنع من توجيه اتهام له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).