النقل تبحث مع شركة فرنسية لاستكمال اجراءات قطار بغداد المعلق

2021/06/07 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث الوكيل الاداري في وزارة النقل سلمان صدام البهادلي، اليوم الاثنين، مع وفد شركة الستوم الفرنسية ، استكمال الاجراءات المتعلقة بقطار بغداد المعلق الذي يعتبر من الخطوات الاستراتيجة المهمة لقطاع النقل في العاصمة بغداد.وقال البهادلي، حسب بيان لوزارة النقل، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة عازمة على استكمال المشروع الذي …

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