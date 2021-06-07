ميمي يكسر رقم الأسطورة الراحل احمد راضي بتسجيله أسرع هدف عراقي

2021/06/07 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استطاع لاعب منتخبنا الوطني مهند علي ميمي من كسر رقم الأسطورة الراحل احمد راضي بتسجيله أسرع هدف بتصفيات كأس العالم.

وسجل ميمي هدفه بالثانية 20 بمرمى كمبوديا اليوم بعد ان كان أسرع هدف بتصفيات كأس العالم قد سجله الراحل احمد راضي.

وسجل الراحل احمد راضي هدفه بمرمى السعودية بتصفيات مونديال أمريكا 94 عندما سجل هدفا بالثانية 56.

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