رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الهولندي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

2021/06/07 | 18:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع سفير مملكة هولندا ميشيل رينتينار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها .وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، و الانتخابات المبكرة وتهيئة البيئة اللازمة لإجرائها وتوفير الأمن الانتخابي، بالاضافة الى دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات من أجل ثقة المواطن بنتائج العملية الانتخابية./انتهى2

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