2021/06/07 | 18:48 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 7 يونيو 2021 | 06:44 مساءً

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الحلبوسي يناقش مع السفير الهولندي دور المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، مع سفير مملكة هولندا ميشيل رينتينار الرقابة الاممية على الانتخابات العراقية.



وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ان"الحلبوسي استقبل السفير الهولندي وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".



واضاف، ان"اللقاء ناقش ايضا الانتخابات المبكرة وتهيئة البيئة اللازمة لإجرائها وتوفير الأمن الانتخابي، وكذلك دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات من أجل ثقة المواطن بنتائج العملية الانتخابية".

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