اعتقال خلية نساء تبتز الرجال في دهوك

2021/06/07 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتقلت شرطة محافظة دهوك، اليوم الاثنين، خلية نساء تمارس اعمال منافية للاخلاق وتقوم بأبتزاز الرجال من خلال تهديدهم بنشر فيديوهات مسجلة لهم.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة المقدم هيمن سليمان، في تصريح صحفي، انه “بعد تسجيل شخص دعوى في مركز الشرطة، حول الاحتيال عليه من قبل عدد من النساء وتسجيل مقطع فيديو، تبين بعد المتابعة ان اربع نساء ورجل عن طريق اعمال منافية للاخلاق (دعارة) يقومون باعمال النصب والاحتيال وتسجيل مقاطع فيديو للشباب ويهددهم بنشر الفيديو اذا لم يدفعوا مبلغا من المال.

واشار سليمان الى انه “بعد اعتقال النساء الاربع والرجل والتحقيق معهم، اعترفوا بالاعمال التي يقومون بها وهي تسجيل مقاطع فيديو للرجال والتهديد بنشر الفيديو مقابل دفع مبلغ مالي”.

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