رئيس البرلمان والسفير الهولندي يبحثان ملف الانتخابات المبكرة وتوفير الأمن الانتخابي

2021/06/07 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع سفير مملكة هولندا ميشيل رينتينار، تهيئة البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة وتوفير الأمن الانتخابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الاثنين، سفير مملكة هولندا ميشيل رينتينار”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش اللقاء الانتخابات المبكرة وتهيئة البيئة اللازمة لإجرائها وتوفير الأمن الانتخابي، وكذلك دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات من أجل ثقة المواطن بنتائج العملية الانتخابية”.

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