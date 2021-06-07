حربية يدعو اهالي ذي قار للتعاون مع القوات الامنية

2021/06/07 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، اليوم الاثنين، رسالة إلى أهالي محافظة ذي قار.وقال حربية للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “رسالتي الى جميع ابناء محافظة ذي […]

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