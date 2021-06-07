لجنة مشتركة بين بغداد واربيل لتدقيق الحسابات وصادرات النفط

2021/06/07 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني، الاثنين، تشكيل لجنة مع الحكومة الاتحادية للبدء بإجراءات تدقيق الحسابات.

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وقال خالد شواني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (7 حزيران 2021)، إن "حكومة اقليم كردستان أبدت استعدادها التام لتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الاقليم والمنصوص عليها بقانون الموازنة".

وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة من ديواني الرقابة المالية ببغداد والاقليم لبدء اجراءات التدقيق المنصوص عليها في قانون الموازنة، اضافة إلى تدقيق ارقام النفط"، مشيرا الى "التباحث مع وزارة المالية بالحكومة الاتحادية على آلية احتساب حصة اقليم كردستان".

وعبر شواني عن أمله بـ"تنفيذ قانون الموازنة وفق ما تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب".

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