2021/06/07 | 19:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واع- زهراء صباح

وجه قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، اليوم الاثنين، رسالة إلى أهالي محافظة ذي قار.

وقال حربية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رسالتي الى جميع ابناء محافظة ذي قار، أن يحافظوا على الأمن ويدعموا تقوية القانون خدمة لعوائلهم واطفالهم".

وأضاف، أنه "عندما يكون القانون قويا وفاعلا في المحافظة، فإن ذلك من شأنه أن يخدم الجميع"، مشيرا الى أن "الفوضى لا تؤدي الى خدمة المواطنين".

ولفت حربية إلى أن "جميع المفاصل في محافظة ذي قار معطلة منذ اكثر من عام ونصف، وندعو أبناء ذي قار للتعاون مع القوات الامنية والادارة المحلية لضمان حفظ الامن وتقديم الخدمات العامة للمواطنين في المحافظة".

وكان محافظ ذي قار أحمد الخفاجي أعلن الثلاثاء الماضي موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تكليف الفريق سعد حربية، بقيادة عمليات سومر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات سومر يوجه رسالة لأهالي ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات سومر يوجه رسالة لأهالي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).