الصحة العالمية تكشف عن

2021/06/07 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، وجود مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع وباء كورونا، فيما اشار الى أنه ما يزال هناك نتائج مختلفة عالميا.

يتبع..

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