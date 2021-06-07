العمال الكردستاني يكشف عن مخطط تركي

2021/06/07 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

اتهم عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الاثنين، الحزب الديمقراطي بتنفيذ مخطط تركي يهدف لإشعال الحرب الداخلية بين الكرد.

وقال شيخ موس في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "لانريد خوض الصراع بين المواطنين الكرد، ولكن الديمقراطي الكردستاني ينفذ مخططا تركيا بهدف إشعال الصراع والقتال الداخلي، حتى يتمكن من السيطرة التامة على إقليم كردستان".

وأضاف أن "القتال إلى جانب تركيا التي تعتبر عدوة للشعوب وخاصة الشعب الكردي، هو أمر مخزي ومعيب ويجب التصدي والوقوف بوجهه".

وأشار إلى أنه "لن ننجر لساحة الحرب الداخلية مهما كلفنا الثمن ونطالب من الحزب الديمقراطي الابتعاد عن كونه أداة لتنفيذ المخطط التركي".

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