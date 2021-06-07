لجنة مشتركة بين بغداد واربيل.. هذا هدفها

2021/06/07 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير إقليم كردستان لشؤون الحكومة الاتحادية خالد شواني، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مع المركز للبدء بإجراءات تدقيق الحسابات.

وقال خالد شواني في حديث اوردته وكالة الأنباء العراقية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "حكومة اقليم كردستان أبدت استعدادها التام لتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الاقليم والمنصوص عليها بقانون الموازنة".

وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة من ديواني الرقابة المالية ببغداد والاقليم لبدء اجراءات التدقيق المنصوص عليها في قانون الموازنة، اضافة إلى تدقيق اقيام النفط"، مشيرا الى "التباحث مع وزارة المالية بالحكومة الاتحادية على آلية احتساب حصة اقليم كردستان".

وعبر شواني عن أمله بـ"تنفيذ قانون الموازنة وفق ما تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب".

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