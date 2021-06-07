2021/06/07 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني ان مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد ضبطت بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة اكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في احد المذاخر بمنطقة المنصور في بغداد .وقالت في بيان انه : تم تسليم المضبوطات الى الجهات المختصة لغرض اتلافها اصولياً.واشارت الى : تدوين اقوال المخالفين واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).