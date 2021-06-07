عبد الغني الاسدي يبحث مع وفد سويسري التعاون في المجال الأمني واعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد

2021/06/07 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي مع المبعوث الخاص للحكومة السويسرية في الشرق الاوسط فون أرب بحضور السفير السويسري لوكاس كاسر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما في المجال الامني.وناقش الجانبان / حسب بيان للجهاز / الاستعدادات الجارية لاعادة افتتاح السفارة السويسرية في بغداد، التي من شأنها تنمية العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا وفتح اوسع للتعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار /انتهى3

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