2021/06/07 | 19:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأثنين 7 يونيو 2021 | 07:19 مساءً

| عدد القراءات : 2

الاسدي يبحث مع مسؤولين رفعين بسويسرا اعادة افتتاح السفارة والتعاون المشترك

استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي في مكتبه، اليوم الاثنين، السفير السويسري لدى العراق لوكاس كاسر، والمبعوث الخاص للحكومة السويسرية في الشرق الاوسط فون أرب أوروس.



وذكر بيان لمكتب الاسدي اليوم انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما في المجال الامني" واشار الى ان "الجانبين ناقشا الاستعدادات الجارية لاعادة افتتاح السفارة السويسرية في بغداد، والتي من شأنها ان تنمي العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا والملفات، كما تفتح افاقا اوسع للتعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي يبحث مع مسؤولين رفعين بسويسرا اعادة افتتاح السفارة والتعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي يبحث مع مسؤولين رفعين بسويسرا اعادة افتتاح السفارة والتعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).