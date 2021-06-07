شفاء 616 مواطنا من كورونا في كوردستان

2021/06/07 | 19:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان تسجيل 574 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليوم الاثنين، انها اجرت 9722 فحصا مخبريا، اثبت اصابة 574 مواطنا بالفايروس، منهم 75 في اربيل ، و276 في السليمانية، و180 في دهوك، و38 في كرميان، و5 في حلبجة.

وأشار البيان الى شفاء 616 مصابا من الفايروس، منهم 198 في اربيل ، و219 في السليمانية، و189 في دهوك، و10 في حلبجة، لافتا الى وفاة 7 مصابين، منهم 3 في اربيل ، و3 في السليمانية، و1 في رابرين.

وحسب البيان فإنه ومنذ تفشي الوباء فقد تم اجراء 1938467 فحصا مخبريا، وتم تسجيل 173871 اصابة، فيما شفي 161179، وتوفي 4326 مصابا، فيما يرقد 8366 مصابا في المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

PUKmedia

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