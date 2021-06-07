بيكرد طالباني: تمت دعوة الشركات الايرانية الى بناء السدود في اقليم كوردستان

2021/06/07 | 19:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وفد رفيع المستوى في وزارة الزراعة والموارد المائية بحكومة اقليم كوردستان مع مسؤولين زراعيين ايرانيين بارزين، بشان الجفاف ومشكلة مياه نهر سيروان والزاب الصغير حيث مصدرهما ايران.وفي هذا الشان دعت وزارة الزراعة الشركات الايرانية الى اقليم كوردستان للاستفادة من مشاريع بناء السدود والمياه.

وقالت وزيرة الزراعة والموارد المائية بحكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني، انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الزراعة الايراني للمنتجات الحيوانية مرتضى رضائي وغالبية المدراء العامين، جرى التاكيد على تطوير العلاقات والتنسيق وتسويق المنتجات، خاصة في مجالات انتاج الصناعات الزراعية وتربية الحيوانات واجراء البحوث على الحيوانات وزيادة مستوى الانتاج من ناحية الحليب واللحم الاحمر وقطاع حقول الدواجن والعسل والمعلبات ومشاريع الانتاج الزراعي عن طريق البيوت البلاستيكية.

واضافت وزيرة الزراعة، انه في جانب اخر من الاجتماع، جرى الحديث عن الجفاف ومشكلة مياه نهر سيوان والزاب الصغير حيث مصدرهما ايران، فضلا عن انه وبهدف الاستفادة من مشاريع بناء السدود والمياه، تمت دعوة الشركات الايرانية الى اقليم حكوردستان للتنسيق والانتاج في مجال مشاريع الزراعة والمياه.

PUKmedia

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